В Минске задержали главу ОГП Николая Козлова

В Минске задержали главу Объединенной гражданской партии Николая Козлова, он находится на Окрестина, сообщается в фейсбуке организации.

Вечером 22 марта политик пропал, рассказала «Медиазоне» пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина. По ее словам, Козлов пошел к своему товарищу, но до его дома не дошел. На связь он с тех пор не выходил.

Ранее на Козлова составили три протокола по статье о неповиновении (статья 23.4 КоАП). 18 марта суд Партизанского района Минска дал политику 15 суток по первому протоколу. Позже Мингорсуд отменил это решение.

Суд по второму протоколу должен был пройти 26 февраля, но его перенесли на неопределенный срок.

1 марта Козлов явился для дачи объяснений в УВД Партизанского района Минска по третьему протоколу. Оттуда его отправили в ЦИП и отпустили через 72 часа после задержания.

10 марта стало известно, что на Козлова завели уголовное дело о разглашении данных дознания (часть 1 статьи 407 УК): политик отказался давать подписку о неразглашении как свидетель по делу о призывах к захвату власти (часть 3 статьи 361 УК), которое возбудили против некоторых членов Координационного совета.

Обновлено в 8:37. Дополнено информацией о том, что Козлов находится на Окрестина.