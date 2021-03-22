Автору канала «Беларусь головного мозга» Игорю Лосику продлили срок содержания под стражей до 25 мая
Автору канала «Беларусь головного мозга» Игорю Лосику продлили срок содержания под стражей до 25 мая
22 марта 2021, 19:09
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Автору канала «Беларусь головного мозга» Игорю Лосику продлили срок содержания под стражей до 25 мая, рассказала «Медиазоне» его жена Дарья.

Блогера задержали 25 июня. Сперва ему предъявили обвинение в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК), а через полгода — еще и в подготовке к массовым беспорядкам (статья 13 УК и часть 2 статьи 293 УК).

15 декабря — после того, как ему предъявили второе обвинение — Лосик в знак протеста объявил голодовку, которую держал 42 дня.

11 марта стало известно, что Лосику предъявили новое обвинение. После этого он пробовал порезать себе руки и объявил сухую голодовку, которую закончил 15 марта.

     
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