Автору канала «Беларусь головного мозга» Игорю Лосику продлили срок содержания под стражей до 25 мая, рассказала «Медиазоне» его жена Дарья.

Блогера задержали 25 июня. Сперва ему предъявили обвинение в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК), а через полгода — еще и в подготовке к массовым беспорядкам (статья 13 УК и часть 2 статьи 293 УК).

15 декабря — после того, как ему предъявили второе обвинение — Лосик в знак протеста объявил голодовку, которую держал 42 дня.

«Ночь сменяется рассветом». Как Игорь Лосик держал голодовку в жодинском СИЗО

11 марта стало известно, что Лосику предъявили новое обвинение. После этого он пробовал порезать себе руки и объявил сухую голодовку, которую закончил 15 марта.