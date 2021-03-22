В Волковыске милиция забрала в РОВД всех участников языковых курсов «Мова Нанова»

Всех участников курсов по беларускому языку «Мова Нанова», которые должны были пройти сегодня в Волковыске, доставили в РОВД, пишет Onliner.

На курсах, пишет издание, должен был выступить лидер группы «Крама» Игорь Ворошкевич. До начала мероприятия он пошел поужинать — его не задержали. Музыкант рассказал Onliner, что на курсах было около 30-40 человек.

Один из задержанных, православный священник Александр Богдан рассказал TUT.by, что милиционеры пришли, когда занятия только начались.

«Мы предложили сотрудникам поприсутствовать на занятиях. Объясняли, что это языковые курсы и нет никакой политики, но в итоге практически всех посадили в автобус и отвезли в милицию», — рассказал Богдан.

По словам священника, милиционеры сказали, что получили анонимный сигнал и поэтому приехали на место проведения курсов.

Как уточняет TUT.by, сейчас доставленных в РОВД начинают отпускать по одному, предварительно дают подписать уведомление, где написано об административной ответственности за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Позже один из организаторов курсов Глеб Лободенко сообщил в фейсбуке, что всех участников отпустили из РОВД.

Обновлено в 20:51. Добавлена информация про то, что всех участников курсов освободили из РОВД.