«Я не буду молчать, глядя на происходящее в стране». Капитан женской сборной Беларуси по баскетболу уходит из команды

Капитан женской сборной Беларуси по баскетболу и бронзовый призер чемпионата Европы-2007 Екатерина Снытина заявила о завершении карьеры в национальной команде, сообщает TUT.BY.

Она сказала, что не хочет «представлять Беларусь на международной арене в то время, как мой народ страдает, подвергается пыткам и репрессиям, когда людей безнаказанно убивают, калечат и держат в тюрьмах». По мнению Снытиной, в Беларуси «спорт — это пропаганда режима, и я не намерена быть ее частью».

Спортсменка намерена заняться собственными проектами и сотрудничать с Свободным объединением спортсменов. «Я хочу и дальше быть полезной беларускому обществу, но не хочу выступать за национальную команду. Причем не хочу этого делать и в будущем, в свободной новой Беларуси», — заявила Снытина.

Она отмечает, что с командой она «честно выполняла свои обязательства» и пробилась на Чемпионат Европы: «Дальше ответственность с себя я снимаю. Отмечу: мне ничуть не обидно, что я не смогу принять участия в чемпионате Европы и побороться там за медали».

У спортсменки 31 марта заканчивается контракт. Ей предложили заключить новый, но девушку не устроил пункт 2.25: «Не допускать публикаций и выступлений в средствах массовой информации без согласования с Нанимателем».

Председатель Беларуской федерации баскетбола в конце февраля сказал, что из-за этого контракт может быть не заключен: «Речь идет о порядке согласования общения игрока со СМИ. Подчеркну особо — не о запрете. Не понимаю, в чем вопрос, это практика любого профессионального клуба, белорусского или турецкого. Думаю, что она отдает себе в этом отчет. Министерство же не может отойти от официально утвержденного текста контракта и поэтому в данной ситуации рассматривает позицию Снытиной как отказ от предложения».

Девушка запросила детальное разъяснение по этому пункту. 15 марта она получила ответ из Министерства спорта: «Согласование публикации означает предварительное согласование публикации, положение распространяется на комментарии зарубежным СМИ, в том числе на пресс-конференциях, следствием ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей может являться привлечение к дисциплинарной ответственности…».

Как говорит Снытина, на следующий день она получила приказ об увольнении из нацкоманды от 11 марта. «В общем, контракт со мной не продлили, так как "стороны согласия не достигли"», — говорит спортсменка.

Она пояснила, что сборная все равно может вызывать на сборы и соревнования. По словам спортсменки, менеджер сборной спросил, приедет ли она на майский сбор. «Но я больше не хочу выступать за сборную Беларуси», — сказала Снытина.

«Попытка заклеить мне рот новым контрактом не удалась. Я не могу и не хочу слышать фразу: "Вы же сами всё понимаете". Я не буду молчать, глядя на происходящее в стране или ситуацию с репрессированными спортсменами. Я привыкла называть вещи своими именами», — заявила спортсменка.

Екатерина Снытина выступала за сборную Беларуси с 2005 года, выиграла с командой бронзовую медаль чемпионата Европы, участвовала в Олимпийских играх. На клубном уровне становилась финалистом, бронзовым призером и полуфиналистом Кубка Европы ФИБА, чемпионом Беларуси и Франции, призером чемпионатов России, Беларуси, Польши, обладателем Кубка Польши.