В Гродно из‑за административного дела задержали главу Союза поляков в Беларуси

В Гродно задержали главу Союза поляков Беларуси Анжелику Борис, сообщает Onliner. Ранее она сама написала в фейсбуке, что ее везут в Ленинский РУВД.

В УВД Гродненского облисполкома изданию подтвердили задержание Борис.

«Гражданка Борис доставлена в Ленинское РУВД. Начат административный процесс. Поводом для начала административного процесса послужили определенные действия, совершенные несколько дней назад. Они содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 24.23 КоАП РБ "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий"», — рассказал официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Игорь Белозеров.

До этого телеграм-канал «Гродненские сливы» опубликовал запись телефонного разговора начальника отдела идеологической работы Гродненского горисполкома по делам молодежи Александра Коваленко с, как утверждается, Анжеликой Борис, в котором чиновник просил ее не проводить несогласованную с местными властями акцию. Борис попросила выслать ей официальный документ об этом.