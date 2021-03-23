Переводчица Ольга Калацкая в суде признала вину в нанесении ударов сотруднику СТВ Григорию Азаренку

В суде Фрунзенского района Минска переводчица Ольга Калацкая полностью признала вину по озвученному ей обвинению в злостном хулиганстве (часть 2 статьи 339), передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Женщину обвиняют в том, что она нанесла не менее одного удара сотруднику СТВ Григорию Азаренку. Потом «повторно еще раз нанесла не менее одного удара ему же», тем самым принесла ему физические страдания. Следствие считает это злостным хулиганством (часть 2 статьи 339).

Обвиняемая полностью признала свою вину.

Переводчицу Ольгу Калацкую задержали 15 января. Позже стало известно, что ее обвиняют по статье о злостном хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК). По версии обвинения, она нанесла несколько ударов сотруднику СТВ Григорию Азаренку во время одной из акций протеста. С 19 января переводчица находится в Жодинском СИЗО.

Калацкая перевела десятки фильмов и книг. С требованием ее освобождения выступили писательница Маргарет Этвуд и Американский ПЕН.