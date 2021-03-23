Прокурор запросила 2 года домашней химии для Ольги Калацкой за пощечины ведущему СТВ Григорию Азаренку

В суде Фрунзенского района Минска прокурор запросила 2 года домашней химии для переводчицы Ольги Калацкой по обвинению в злостном хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК) из-за пощечин ведущему СТВ Григорию Азаренку, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.

Женщину обвиняют в том, что она нанесла Азаренку не менее одного удара. Потом «повторно еще раз нанесла не менее одного удара ему же», тем самым принесла ему физические страдания. Сама переводчица полностью признала свою вину и принесла извинения ведущему, которые тот принял.

Калацкую задержали 15 января. Позже стало известно, что ее обвиняют по статье о злостном хулиганстве (часть 2 статьи 339 УК). По версии обвинения, она нанесла несколько ударов сотруднику СТВ Григорию Азаренку во время одной из акций протеста. С 19 января переводчица находится в Жодинском СИЗО.

Калацкая перевела десятки фильмов и книг. С требованием ее освобождения выступили писательница Маргарет Этвуд и Американский ПЕН.