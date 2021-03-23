МВД сообщило о признании экстремистскими телеграм‑каналов «Каратели Беларуси» и «Мая Краiна Беларусь»

Суд Железнодорожного района Гомеля признал телеграм-канал «Каратели Беларуси» экстремистским, сообщает МВД. Решение было вынесено 22 марта.

Также экстремистскими признаны телеграм-канал «Мая Краiна Беларусь» и страницы в мессенджере «Чат группы Каратели» и «Я выхожу / МКБ».

«В указанных сообществах публиковались призывы к воспрепятствованию законной деятельности госорганов, массовым беспорядкам, блокированию движения автомобильного и ж/д транспорта, актам вандализма, угрозы применения насилия и повреждения имущества представителей органов власти, в том числе правоохранителей, а также оскорбительные комментарии, разжигающие социальную вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам», — утверждают в ведомстве.

В октябре 2020 года районный суд Минска признал экстремистским телеграм-канал Nexta Live и логотип Nexta.