Потерпевшими по делу о «массовых беспорядках» в Пинске признаны 109 силовиков

В суде Московского района Бреста начался процесс против 14 пинчан, обвиняемых в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 293 УК) в Пинске в ночь с 9 на 10 августа, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Потерпевшими по делу проходят 109 милиционеров. Вред, причиненный большинству из них, не привел к проблемам со здоровьем. К 35 из них «пытались применить насилие и причинить телесные повреждения в виде побоев», указано в материалах дела.

Пинчан обвиняют в том, что они «9 августа 2020 года приняли участие в несанкционированном массовом мероприятии возле здания Пинского райисполкома, грубо нарушили общественный порядок». По версии следствия, во время протеста обвиняемые «учинили погромы, нанесли сотрудникам милиции удары руками, ногами и различными предметами — досками, палками, уличными урнами, фрагментами тротуарной плитки и бетонных парапетных плит, бутылками, камнями, металлическими изделиями и арматурой. После чего умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежавшие ОВД, физическим и юридическим лицам».

В результате семерым милиционерам причинили менее тяжкие телесные повреждения, шестерым — легкие телесные повреждения, повлекшие за собой кратковременное расстройство здоровья, 42-м — легкие телесные повреждения, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья, а 54-м — побои.

Трое потерпевших получили травмы, повлекшие расстройство здоровья на срок до 4 месяцев: закрытый перелом стопы, надрыв связки колена и перелом кисти руки.

Трое обвиняемых не признали вину, остальные 11 признали частично.

Прокуратура оценила ущерб от протестующих в 24 тысячи рублей, к обвиняемым заявлен иск о взыскании ущерба в солидарном порядке. Среди поврежденных вещей указаны противоударные щиты, шлемы, бронежилеты, гаовые баллончики, 30 растений «Петуния», шильда «Пинский районный исполнительный комитет» и прочее.

Вечером 9 августа возле Пинского горисполкома собралось около тысячи человек с требованием сообщить результаты выборов. К ним вышел с мегафоном начальник Пинского ГОВД Дмитрий Коровяковский и местный чиновник. Они предложили выдвинуть пять делегатов, которые поговорят с руководством города. Пять человек вошли в здание горисполкома, остальные решили дождаться результата. Возле здания горисполкома они прождали около двух часов.

Далее людей окружили силовики в обмундировании. Начались столкновения и массовые задержания.