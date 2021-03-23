Глава пинской благотворительной организации «Полесская доброта» рассказала о решении горисполкома закрыть ее

Пинский горисполком принял решение о ликвидации благотворительной организации «Полесская доброта», рассказала «Медиазоне» ее соосновательница Елена Шимолина.

О таком решении Шимолина узнала из письма, которое получила ее 80-летняя мать. По ее словам, в качестве основания для ликвидации указано решение регистрирующего органа, то есть самого пинского горисполкома. При этом в письме налогового инспектора, председателя ликвидационной комиссии, мотивировки такого решения нет.

«Я саму выписку с решения не видела, мне только дочка говорила, что в письме, которое маме пришло, написано, что председатель ликвидационной комиссии в налоговой назначен и он требует принести документы, чтобы регистрирующим органом было принято решение о ликвидации "Полесской доброты"», — рассказала Шимолина.

«Они думают, что люди с инвалидностью шили бело‑красно‑белые флаги». Силовики заподозрили благотворителей в связях с протестующими

Ранее Шимолина открыто поддерживала оппозицию и призывала на президентских выборах голосовать за Светлану Тихановскую, а также осудила насилие со стороны силовиков в отношении мирных протестующих. Кроме того, «Полесская доброта» помогала материально пинчанам, пострадавшим от жестокого обращения со стороны милиционеров. После этого в офисе организации и дома у Шимолиной прошли обыски, а саму женщину несколько часов допрашивали в отделе Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. После этого она уехала из Беларуси. По данным Шимолиной, против нее также возбудили уголовное дело