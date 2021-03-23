Глава пинской благотворительной организации «Полесская доброта» рассказала о решении горисполкома закрыть ее
Глава пинской благотворительной организации «Полесская доброта» рассказала о решении горисполкома закрыть ее
23 марта 2021, 18:07
30
 
 
 
 
 

Пинский горисполком принял решение о ликвидации благотворительной организации «Полесская доброта», рассказала «Медиазоне» ее соосновательница Елена Шимолина.

О таком решении Шимолина узнала из письма, которое получила ее 80-летняя мать. По ее словам, в качестве основания для ликвидации указано решение регистрирующего органа, то есть самого пинского горисполкома. При этом в письме налогового инспектора, председателя ликвидационной комиссии, мотивировки такого решения нет.

«Я саму выписку с решения не видела, мне только дочка говорила, что в письме, которое маме пришло, написано, что председатель ликвидационной комиссии в налоговой назначен и он требует принести документы, чтобы регистрирующим органом было принято решение о ликвидации "Полесской доброты"», — рассказала Шимолина.

Ранее Шимолина открыто поддерживала оппозицию и призывала на президентских выборах голосовать за Светлану Тихановскую, а также осудила насилие со стороны силовиков в отношении мирных протестующих. Кроме того, «Полесская доброта» помогала материально пинчанам, пострадавшим от жестокого обращения со стороны милиционеров. После этого в офисе организации и дома у Шимолиной прошли обыски, а саму женщину несколько часов допрашивали в отделе Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. После этого она уехала из Беларуси. По данным Шимолиной, против нее также возбудили уголовное дело

     
Предложить свою тему редакции
Предложить свою тему редакции
Ещё 25 статей