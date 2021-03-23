Мингорисполком отклонил заявку на проведение Дня Воли

Мингорисполком отклонил заявку организаторов проведения Дня Воли, рассказал TUT.BY председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич.



Причиной для отказа Мингорисполком называет выбранный организаторами маршрут — он, по мнению чиновников, не соответствует требованиям закона. Организаторы хотели пройти шествием от пересечения проспекта Независимости с улицей Янки Купалы до площади Парижской коммуны, 1, и провести митинг на площадке перед Оперным театром. Такой маршрут ранее уже использовался на День Воли.

Второй причиной Мингорисполком назвал то, что у организаторов есть договор только со «скорой», но нет с милицией и коммунальниками. Без этих договоров мероприятие согласовать нельзя.

22 марта организаторы получили отказ от столичной милиции. В качестве причин отказала им назвали ситуацию с коронавирусом и маршрут шествия, заявленный организаторами.

В ответе сказано, что «места проведения заявленных массовых мероприятий примыкают к территориям организаций, обеспечивающих обороноспособность, безопасность государства и жизнедеятельность населения».