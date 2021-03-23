В Конго задержали почетного консула Зимбабве в Беларуси Александра Зингмана

Утром 19 марта полиция Конго задержала бизнесмена и почетного консула Зимбабве в Беларуси Александра Зингмана, сообщает Il Sole 24 Ore.

Также журналисты указывают, что Зингмана задержали вместе с гендиректором AFTRADE Олегом Водчицом и итальянским бизнесменом Паоло Персико.

Журналисты сообщают, что трое задержанных летели на частном самолете, и предполагают, что в момент задержания в аэропорту Зингман воспользовался дипломатическим паспортом, чтобы оставить себе телефон и сообщить по нему о ситуации. Но вскоре бизнесмена задержали военные и вместе с Водчицом и Персико доставили на военном самолете в столицу страны Киншасу.

Директор представительства AFTRADE в Беларуси Геннадий Масесов прокомментировал арест итальянскому изданию: «Господин Зингман провел встречи с местными партнерами в городе Лубумбаши. По окончании встреч, когда он прибыл в аэропорт и собирался отправиться в Хараре, его паспорт конфисковали, а господина Зингмана поместили в комнату с двумя его коллегами на несколько часов без возможности сидеть, пить воду и без контакта с внешним миром. Официального ордера на арест выдано не было. Никаких объяснений по этому делу властями не дано».

Издание Daily Maverick отмечает, что «Зингман ранее упоминался в сообщениях СМИ в связи со сделками с оружием в Замбии и Зимбабве, но он отрицал причастность к ним».

Причина ареста всех троих до сих пор неизвестна. По одной из версий, описанной в Daily Maverick, Зингман предлагал продать оружие бывшему президенту Конго, отношения которого с преемником считаются напряженными. Однако нет доказательств того, что Кабила приглашал бизнесмена на встречу или соглашался на какие-либо сделки по оружию. Издание указало дату задержания бизнесмена как 17 марта вместо 19-го.

Как пишет Daily Maveric, Зингман имеет двойное гражданство США и Беларуси. В 2019 году TUT.by сообщал, что бизнесмен находится «в хороших отношениях с Шейманом». По данным издания, Зингман «занимается поставками техники в Африку, но более известен тем, что его семья управляет фешенебельным рестораном Falcone в Минске».

«Белсат» в марте 2020 года обнаружил, что формально Зингман не имеет отношения к Falcone. В выписках собственником ресторана указана компания «ВестБалт», которой владеет польская аграрная компания «Контрактус», активно торгующая с Беларусью. При этом директором ресторана на момент публикации текста «Белсата» работала жена бизнесмена Елизавета Денисевич, а сам Зингман там иногда отдыхал.

Компания AFTRADE совместно с ангольским партнером OPAIA работают над созданием сборочного производства беларуской техники на территории Анголы при поддержке правительства этой страны.