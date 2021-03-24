Суд в Гродно арестовал на 15 суток главу Союза поляков за организацию фестиваля ремесленников

Суд Ленинского района Гродно назначил 15 суток главе Союза поляков Анжелике Борис за нарушение порядка проведения и организации массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП), сообщает Sputnik.by.

Суд счел несанкционированным мероприятием фестиваль ремесленников «Гродненские Казюки 2021», который организовала Борис.

TUT.by уточняет, что в марте в городе уже несколько лет параллельно проводятся два праздника ремесленников «Казюки». Одно из мероприятий проводит зарегистрированный в Беларуси Союз поляков, а второе — не признанный беларускими властями, его и возглавляет Анжелика Борис.

Оба Союза существуют независимо друг от друга после раскола, произошедшего в организации в 2005 году.

Анжелику Борис задержали в Гродно 23 марта. Телеграм-канал «Гродненские сливы» тогда публиковал запись телефонного разговора начальника отдела идеологической работы Гродненского горисполкома по делам молодежи Александра Коваленко с, как утверждается, Анжеликой Борис, в котором чиновник просил ее не проводить несогласованную с местными властями акцию. Борис попросила выслать ей официальный документ об этом.