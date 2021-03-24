Суд в Минске назначил дизайнеру 7 лет колонии за «организацию массовых беспорядков»

Суд Фрунзенского района Минска назначил 7 лет колонии в условиях усиленного режима дизайнеру Дмитрию Кубареву, которого обвиняют в «организации массовых беспорядков» (часть 1 статьи 293 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Согласно обвинению, с 9 по 12 августа 2020 года Кубарев призывал людей в интернете и оффлайн участвовать в «массовых беспорядках», а также сам организовывал их и принимал в них участие. Кроме того, в обвинении указано, что Кубарев блокировал транспортные коммуникации и «бросал доски, палки, пиротехнические изделия, распылял слезоточивый газ, строил баррикады с помощью колясок», а также намеревался изготовить коктейль Молотова.

Как пишет «Вясна», 11 августа Кубарева жестко задержали и доставили в СИЗО КГБ, где в ночь с 11 на 12 августа он подписал явку с повинной. В квартире дизайнера провели обыск, после которого у него изъяли рупор, медикаменты, воду, телефон, ноутбук, канистры с растворителем и скипидар, который использовался для ремонта квартиры. После этого Кубарева содержали под стражей до суда.

Сам Кубарев не признал вину. В суде он не отрицал участия в акциях протеста — по его словам, он помогал протестующим, промывая им глаза и ранения. 11 августа он надел щитки и взял с собой на акцию рупор и принимал участие в перекрытии дороги, однако, когда автомобилям нужно было проехать, он призывал протестующих отойти в сторону. Сам Кубарев считает, что его действия следует квалифицировать по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Об этом же в суде ходатайствовал его адвокат.

Также Кубарев рассказал, что в одном из телеграм-чатов с ним связалась девушка, которая сообщила, что она из Москвы и готова перечислить деньги на помощь протестующим, если Кубарев запишет видео, в котором назовет себя «координатором» (чего именно, «Вясна» не уточняет — МЗ).

Кубарев записал видео, и ему перечислили 20 000 рублей для приобретения защитной экипировки (правозащитники не уточняют, российских или беларуских рублей — МЗ). Обвиняемый рассказал, что хотел потратить средства на воду и медикаменты, однако девушка из Москвы попросила его подождать, пока она не найдет нужную экипировку. В результате Кубарев не успел потратить деньги, поскольку его задержали.

Касательно обвинения в попытке изготовить коктейль Молотова Кубарев пояснил, что на одной из акций он разговорился с человеком, который рассказал, что хочет изготовить их и имеет нужные ингредиенты. Дизайнер предложил привезти ингредиенты к нему, и тот привез ему канистры с растворителем. По утверждению обвиняемого, он специально забрал канистры, чтобы позже от них избавиться, поскольку не одобрял использование коктейлей Молотова.

Также, по рассказу Кубарева, силовики задерживали его очень жестко и применяли к нему пытки.

Во время прений по делу помощник прокурора Алина Касьянчик запросила для Кубарева семь лет лишения свободы в условиях усиленного режима. Как пишет «Вясна», Касьянчик также поддержала исковые требования на компенсацию 69 000 рублей за ущерб, нанесенный «Минсктрансу» в период 9-12 августа 2020 года.

Правозащитники уточняют, что эта сумма касается всего города, а в материалах дела содержится документ, согласно которому определить четкий ущерб, нанесенный действиями Кубарева, не предоставляется возможным.

Иск о возмещении материального ущерба «Минсктрансу» будет рассматриваться отдельно в гражданском порядке.