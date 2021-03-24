Четыре адвоката не прошли аттестацию Минюста

Адвокаты Ольга Баранчик и Борис Лесковский не прошли внеочередную аттестацию Минюста, рассказал «Медиазоне» адвокат Сергей Зикрацкий.

Всего, по словам Зикрацкого, на аттестацию вызвали девять или десять адвокатов. Ольга Баранчик — бывшая председатель дисциплинарной комиссии Минской областной коллегии адвокатов, а Борис Лесковский — член этой комиссии.

Самого Зикрацкого — защитника по делу журналисток «Белсата» за стрим с «Площади Перемен», по делу «Пресс-клуба» и другим делам — также вызвали на внеочередную аттестацию к 12:30.

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Позже Сергей Зикрацкий сообщил, что не прошел аттестацию Минюста. Ее также не прошел адвокат Владислав Филипович, который в том числе выступал защитником по делу о стычке с ОМОНом в Молодечно.

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Начиная с августа 2020 года несколько адвокатов в Беларуси лишились лицензии. Среди них защитник Виктора Бабарико и Марии Колесниковой Александр Пыльченко и защитница Колесниковой Людмила Казак.

Обновлено в 14:32. Добавлена информация о том, что адвокаты Сергей Зикрацкий и Владислав Филипович не прошли аттестацию Минюста.