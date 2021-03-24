Адвокатов Владимира Созончука, Елену Шинкаревич и Николая Етку лишили лицензии

Минюст прекратил действие лицензий адвокатов Владимира Созончука, Елены Шинкаревич и Николая Етки, сообщает корреспондент «Медиазоны».

Ранее Шинкаревич и Етка не прошли аттестацию Минюста, а Созончук рассказывал, что его хотят лишить лицензии из‑за отказа дать подписку о неразглашении материалов следствия по делу блогера Дмитрия Козлова («Серый кот»).

«Дисциплинарная комиссия [Минской городской коллегии адвокатов] постановила признать, что адвокат отказался дать следственному органу подписку о неразглашении данных предварительного следствия, и тем самым нарушил право на защиту блогера Козлова», — говорил адвокат.

Сегодня Минюст провел внеочередную аттестацию нескольких адвокатов, и в результате ее не прошли четверо из них: Сергей Зикрацкий, Ольга Баранчик, Борис Лесковский и Владислав Филипович.