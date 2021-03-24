Генпрокуратура возбудила дело о клевете из‑за сообщения в телеграме о смерти пациентки в Молодечно
Генпрокуратура возбудила дело о клевете из‑за сообщения в телеграме о смерти пациентки в Молодечно
24 марта 2021, 17:54
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Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о клевете (статья 188 УК) из-за сообщения в телеграме об обстоятельствах смерти пациентки в Молодечно. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В каком телеграм-чате было опубликовано сообщение, содержащее клевету, прокуратура не уточняет.

По материалам дела, 16 марта «неустановленное лицо распространило заведомо ложные измышления об обстоятельствах смерти женщины в кардиологическом отделении Молодечненской центральной районной больницы». Пациентка скончалась 12 марта, когда медучреждение посещал Александр Лукашенко.

Генпрокуратура утверждает, что родственники и медицинские работники возмутились искажением фактов и обратились с заявлением в госорганы. Предварительную проверку по делу проводит Следственный комитет.

Вечером 16 марта в телеграм-канале «Белые халаты» появилась информация о том, что во время визита в Молодеченскую больницу Лукашенко там скончалась пациентка. Канал без указания источника утверждал, что женщине не смогли вовремя оказать медицинскую помощь: врача к ней не пропустили силовики.

Позже главврач больницы Дарья Колядич прокомментировала случившееся. По ее словам, «несмотря на все усилия специалистов, пациентку спасти не удалось».

     
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