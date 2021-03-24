Политика Николая Козлова доставили в госпиталь МВД после суда

23 марта председателя Объединенной гражданской партии и доверенное лицо Светланы Тихановской Николая Козлова доставили в госпиталь МВД, сообщили в самой партии. Эту информацию «Медиазоне» подтвердила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

По словам Красулиной, о том, что Козлова доставили в госпиталь МВД, рассказали в справочной 103.

Это произошло после судебного заседания по обвинению политика в неповиновении должностному лицу (статья 24.3 КоАП). Как писало «Радыё Свабода», на заседании, которое проводили по скайпу, Козлов ходатайствовал о переносе разбирательства для оказания ему медицинской помощи. По его словам, у него повысилось давление, а сам он сутки сидел в одноместной камере, в которой находилось восемь человек. Кроме того, Козлов рассказал, что на пол его камеры вылили 20 литров концентрированного раствора хлорки. Тогда суд объявил перерыв, чтобы Козлову измерили давление.

Вечером 22 марта Козловский перестал выходить на связь. По рассказу пресс-секретаря Светланы Тихановской Анны Красулиной, он пошел к своему товарищу, но до его дома не дошел. Позже ОГП сообщила, что политик находится на Окрестина.

Ранее на Козлова составили три протокола о неповиновении требованию должностного лица (статья 24.3 КоАП). 18 марта суд Партизанского района Минска дал политику 15 суток по первому протоколу. Позже Мингорсуд отменил это решение.

Суд по второму протоколу должен был пройти 26 февраля, но его перенесли на неопределенный срок.

1 марта Козлов явился для дачи объяснений в УВД Партизанского района Минска по третьему протоколу. Оттуда его отправили в ЦИП и отпустили через 72 часа после задержания.

10 марта стало известно, что на Козлова завели уголовное дело о разглашении данных дознания (часть 1 статьи 407 УК): политик отказался давать подписку о неразглашении как свидетель по делу о призывах к захвату власти (часть 3 статьи 361 УК), которое возбудили против некоторых членов Координационного совета.