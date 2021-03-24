Совет коллегии адвокатов начал дисциплинарное производство в отношении адвоката Дмитрия Лаевского

Совет Минской городской коллегии адвокатов начал дисциплинарное производство в отношении адвоката Дмитрия Лаевского. Об этом сообщил «Медиазоне» сам юрист.

«[Поводом] стал пост в фейсбуке по теме моего несогласия с проектом изменений в законодательство об адвокатуре», — сказал Лаевский.

Дисциплинарная комиссия может вынести адвокату выговор, замечание или исключить из коллегии адвокатов. В случае исключения из коллегии адвокат утратит свою лицензию.

Дмитрий Лаевский защищает экс-банкира и политика Виктора Бабарико, а также адвоката Максима Знака, которого обвиняют по делу «Координационного совета».