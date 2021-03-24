СБУ задержала гражданина Беларуси по подозрению в шпионаже в пользу КГБ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала гражданина Беларуси на территории Волынской области по подозрению в шпионаже (часть 1 статьи 114 УК Украины) в пользу КГБ Беларуси, сообщило само ведомство.

«Установлено, что он был завербован КГБ РБ и целенаправленно маршрутировался на территорию нашей страны для исполнения разведывательных задач и организации иной противоправной деятельности», — сказано в сообщении СБУ.

Как утверждает ведомство, сотрудники КГБ «отработали агенту задачи по сбору актуальной информации о ситуации в приграничье». Речь идет о сборе информации о степени защищенности государственной границы Украины, порядка ее охраны, техническом оснащении, количестве задействованного личного состава Государственной приграничной службы Украины, характеризующих или компрометирующих сведений о пограничниках и таможенниках.

По утверждению СБУ, гражданин Беларуси «пытался привлечь к конфиденциальному сотрудничеству» военнослужащих государственной налоговой службы Украины из числа секретоносителей.

«Кроме получения разведывательной информации, кураторы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу», — добавляет ведомство.

По версии СБУ, деятельность гражданина Беларуси «среди прочего имела целью организацию провокаций и создание информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Республике Беларусь».

Задержанного гражданина Беларуси подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 114 УК Украины (шпионаж).

«Мероприятия по прекращению противоправной деятельности иностранного гражданина проводились во взаимодействии с Государственной пограничной службой Украины под процессуальным руководством Волынской областной прокуратуры», — добавляет ведомство и уточняет, что следственно-оперативные действия продолжаются.

К сообщению СБУ прилагается видеозапись. На ней неизвестный, чья внешность скрыта цензурой рассказывает, что пересекал границу с Украиной и общался с беларускими спецслужбами.

«Часто пересекал государственную границу Республики Беларусь и ездил в Украину. В ходе этого познакомился с представителями спецслужб Беларуси, очень часто встречались, разговаривали на границе, завязались отношения. После чего он начал просить меня о выполнении каких-то поручений, то есть наладить контакт с пограничной службой, узнать об уязвимых местах, как работают силовые структуры Украины» , — говорит задержанный.

По его рассказу, неназванный в видео человек попросил его наладить контакт с пограничником, что он и сделал, познакомившись с сотрудником погранвойск.

«В дальнейшем настаивалось на налаживании каналов для поставок товаров двойного назначения. Также мы обсуждали каналы поставок стрелкового оружия как на территорию Беларуси, так и в Украину», — добавляет задержанный в ролике ведомства.