В Минске милиция задержала блогера Егора Тубелевича; в его квартире провели обыск

Утром в Минске милиция задержала блогера из Лиды Егора Тубелевича, в его квартире провели обыск, сообщила «Медиазоне» его жена Дарья Тубелевич.

Утром Тубелевич сообщил, что кто-то «ломится» к нему в квартиру, где он живет вместе с женой и полугодовалым ребенком. По рассказу его супруги, в квартиру стучали пять человек, одетых в гражданскую одежду, один из них показал милицейское удостоверение. Милиционеры предъявили постановление о проведении обыска, после чего изъяли из дома ноутбук, телефон, блокнот с гербом «Погоня» и бело-красно-белый флаг.

«Про административное или уголовное дело [идет речь], я не знаю. [Егор] сказал, что там написано про то, что он в Лидском районе препятствовал движению поездов. Я сказала, что это смешно, потому что мы в последний раз в Лиду ездили полтора года назад», — рассказывает Дарья.

Сотрудники милиции увезли Тубелевича, однако не сообщили его жене, куда именно — по ее словам, на ее вопросы они отвечали «Не знаем».

«Не сказали, куда забирают. Сказали: "Через два часа звоните в 102, уточняйте. Раньше нет смысла". Вот и все, что они сказали. Раньше нет смысла, потому что в базах его не будет еще», — говорит супруга блогера.

В канале Тубелевича в инстаграме больше 23 тысяч подписчиков, а в твиттере — около 3 тысяч.