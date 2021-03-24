Адвокат Сергей Зикрацкий не прошел внеочередную аттестацию Минюста

Адвокат Сергей Зикрацкий, защищавший журналисток «Белсата» по делу о стриме с «Площади Перемен», а также выступающий защитником по делу «Пресс-клуба», не прошел внеочередную аттестацию Минюста, сообщает корреспондент «Медиазоны».

«Основанием для того, чтобы меня вызвали на внеочередную аттестацию, стали три публикации, и по инструкции комиссия должна заслушать адвоката. Я стал излагать свою позицию, и мне не дали закончить. Когда мы дошли до документов Комитета по правам человека ООН, на которые я ссылался в обоснование того, что мой комментарий являлся допустимым, меня прервали и сказали, что не стоит здесь ссылаться на документы ООН, поскольку комиссия посчитала, что я читаю лекцию уважаемым членам комиссии», — рассказал Зикрацкий и добавил, что дискутировал по этому поводу, но председатель комиссии посчитал, что сказанного адвокатом достаточно.

Ранее внеочередную аттестацию, на которую вызвали, по словам Зикрацкого, девять или десять адвокатов, не прошли Ольга Баранчик и Борис Лесковский. Первая — бывшая председатель дисциплинарной комиссии Минской областной коллегии адвокатов, а второй — член этой комиссии.

Начиная с августа 2020 года несколько адвокатов в Беларуси лишились лицензии. Среди них защитник Виктора Бабарико и Марии Колесниковой Александр Пыльченко и защитница Колесниковой Людмила Казак.