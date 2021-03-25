Лидера ОГП Николая Козлова осудили на 15 суток по статье о неповиновении следователю

Суд Центрального района Минска дал 15 суток лидеру Объединенной гражданской партии Николаю Козлову по статье о неповиновении следователю (статья 24.3 КоАП), сообщила «Медиазоне» пресс-секретарь Светланы Тихановской Анна Красулина.

23 марта Козлова начали судить по этому протоколу, но в суде политику стало плохо и его доставили в госпиталь МВД.

Политик пропал 22 марта по дороге к своему знакомому. Позже выяснилось, что он задержан и находится на Окрестина.

Ранее на Козлова составили три протокола по статье о неповиновении. 18 марта суд Партизанского района Минска дал политику 15 суток по первому протоколу. Позже Мингорсуд отменил это решение.

Суд по второму протоколу должен был пройти 26 февраля, но его перенесли на неопределенный срок.

1 марта Козлов явился для дачи объяснений в УВД Партизанского района Минска по третьему протоколу. Оттуда его отправили в ЦИП и отпустили через 72 часа после задержания.

10 марта стало известно, что на Козлова завели уголовное дело о разглашении данных дознания (часть 1 статьи 407 УК): политик отказался давать подписку о неразглашении как свидетель по делу о призывах к захвату власти (часть 3 статьи 361 УК), которое возбудили против некоторых членов Координационного совета.