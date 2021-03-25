МВД отчиталось о задержании 10 футбольных фанатов в Молодечно за протесты в августе

Десять футбольных фанатов задержали в Молодечно за протесты в августе, пишет пресс-служба МВД. Они признаны подозреваемыми по уголовному делу об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участии в них (статья 342 УК). Все задержанные находятся в ИВС.

На видео, опубликованном в канале пресс-службы сняты события 9 августа на Центральной площади в Молодечно. Люди стоят в сцепке, скандируют «Жыве Беларусь». Позже показывают некоторых задержанных и атрибутику фанатского клуба ФК «Молодечно».

Молодечненского фаната Никиту Кривцова нашли 22 августа в Партизанском районе Минска повешенным. 17 марта СК заявил, что он совершил суицид.