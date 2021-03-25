Начальником ГУБОПиК стал бывший глава службы безопасности МВД Андрей Паршин

Бывший глава службы безопасности МВД Андрей Паршин стал начальником Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК), указано на сайте ведомства.

Когда Паршин возглавил ГУБОПиК, точно неизвестно. Официальной информации о его назначении не было.

До назначения Паршин занимал должность начальника главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД.

Ранее ГУБОПиК руководил Николай Карпенков, которого 19 ноября Лукашенко назначил заместителем министра внутренних дел и командующим внутренними войсками.