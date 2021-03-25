Гродненцу, которого обвиняли в распылении газа в милиционера, изменили наказание с 4 лет химии на 2,5 года лишения свободы

После апелляции прокурора гродненский областной суд изменил наказание местному жителю Никите Самарину с 4 лет химии на 2,5 года лишения свободы, сообщает hrodna.life. Его обвиняли в том, что он распылил перцовый газ в милиционера во время протестов в августе (статья 364 УК).

Сумму компенсации потерпевшему омоновцу Билиде, пишет гродненское издание, увеличили с 500 до 2000 рублей.

Как hrodna.life издание, Самарин в суд не пришел. В письме, которое он передал через друга, гродненец написал, что в зале суда «планировали произвольные задержания, что угрожало ему и присутствующим».

11 декабря суд Октябрьского района Гродно приговорил Самарина к 4 годам химии.

Из материалов дела известно, что 25 августа во время «несанкционированного пикета» в Гродно Самарин попытался заступиться за сотрудника ОАО «ГродноАзот», когда того пытались задержать неизвестные в штатском. В одного из них, по версии следствия, Самарин распылил газ.

14 октября МВД опубликовало видео, на котором Самарин со скрытым лицом лицом рассказывает на камеру, как отбивал человека у людей в штатском неподалеку от здания Октябрьского РОВД Гродно. По его словам, он брызнул перцовым баллончиком в сторону тех, кто насильно задерживал людей, а позже скрывался от милиции.

По информации «Гродненской весны», Самарина задержали 6 октября.

«Его жестоко избивали и издевались, при пытках парню ножом отрезали длинные волосы, а также брызгали в глаза газовым баллончиком. Позже его забрала скорая — у Самарина были многочисленные травмы и ожоги глаз. Никита Самарин был взят под стражу и заключен в следственном изоляторе на улице Кирова», — писала «Гродненская Вясна».