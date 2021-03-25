Генпрокуратура возбудила уголовное дело против главы Союза поляков за «оправдание геноцида беларуского народа»

Против главы Союза поляков Анжелики Борис и «иных лиц» возбудили уголовное дело по статье о разжигании национальной вражды (часть 3 статьи 130), сообщает телеграм-канал Генпрокуратуры.

Фигуранты, пишет ведомство, с 2018 года организовывали в Гродно незаконные массовые мероприятия «по чествованию участников антисоветских бандформирований» времен Великой Отечественной войны, «совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества».

«Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида беларуского народа», — пишет Генпрокуратура.

Анжелику Борис задержали в Гродно 23 марта. На следующий день суд Ленинского района дал ей 15 суток за нарушение порядка проведения и организации массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП).

О том, что Генпрокуратура собирается возбудить уголовное дело «по факту геноцида беларуского народа в период Великой Отечественной войны», сообщала «Белта» со ссылкой на генпрокурора Андрея Шведа. Тогда же Швед рассказал, что Генпрокуратура совместно с парламентом подготовила проект закона, направленный на противодействие героизации нацизма.