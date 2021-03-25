Прокуратура передала дело Тимы Белорусских в суд; его обвиняют в незаконном обороте наркотиков

Прокуратура Московского района Минска передала в суд уголовное дело против 22-летнего музыканта Тимы Белорусских и его 25-летнего знакомого, сообщает сайт Генпрокуратуры. Их обвиняют в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ без цели сбыта (часть 1 статьи 328; максимальный срок — 5 лет лишения свободы).

Согласно материалам дела, пишет ведомство, Белорусских и его знакомый в декабре 2020 года и январе 2021 года купили 1,96 грамма гашиша и выкурили часть «в помещении игрового клуба в Минске». Оставшееся количество обнаружили милиционеры.

Как сообщает Генпрокуратура, во время обыска у музыканта также обнаружили амфетамин массой 0,0375 грамма.

Свою вину в содеянном обвиняемые признали в полном объеме, пишет ведомство. Сообщение о задержании музыканта появилось в конце января. Сам он опроверг задержание в Instagram, назвав эту информацию вбросом.

Тиму Белорусских выпустили под залог, его знакомый под стражей.