Блогеру Егору Тубелевичу дали 15 суток по статье о неповиновении

24 марта блогера Егора Тубелевича осудили по статье о неповиновении милиционеру (статья 24.3 КоАП), сообщила «Медиазоне» его жена Дарья Тубелевич.

Блогера задержали утром 24 марта. Милиционеры предъявили ему постановление о проведении обыска, после чего изъяли из дома ноутбук, телефон, блокнот с гербом «Погоня» и бело-красно-белый флаг. Куда увезли блогера, на тот момент было неизвестно.

После суда, говорит Дарья, Тубелевич сообщил ей по телефону, что его осудили по статье о неповиновении «за то, что долго открывал дверь милиционерам» и что его переводят в Жодино.

В канале Тубелевича в инстаграме больше 23 тысяч подписчиков, а в твиттере — около 3 тысяч.