Генпрокуратура завела уголовное дело на российского политолога из Беларуси за оскорбление Лукашенко

Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело против политолога Дмитрия Болкунца за публичное оскорбление Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), сообщает ведомство.

«Генеральная прокуратура 26 марта возбудила уголовное дело по части 1 статьи 368 УК в отношении Дмитрия Болкунца за публичное оскорблении президента Республики Беларусь в сети Интернет», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В чем выразилось оскорбление, не уточняется, но провластный телеграм-канал «Желтые сливы» указывает на видео под названием: «Болкунец: я считаю Лукашенко фашистом и убийцей».

Дмитрий Болкунец — беларуский политолог, постоянно проживающий в России.