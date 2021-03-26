Книгу журналистов Катерины Андреевой и Игоря Ильяша «Белорусский Донбасс» признали экстремистской

Октябрьский суд Минска признал экстремистской книгу «Белорусский Донбасс» журналистов Игоря Ильяша и Катерины Андреевой, пишет «Еврорадио» со ссылкой на журналиста «Настоящего времени» Романа Васюковича.

«Я обязана находиться там же, где герои моего репортажа». Журналистки Катерина Андреева и Дарья Чульцова получили 2 года колонии за стрим

24 марта на самого Васюковича составили протокол по части 1 статьи 19.11 КоАП (распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности) за перевозку двух экземпляров книги в декабре 2020 года. Тогда в минском аэропорту у журналиста забрали ноутбук для «экспертизы на экстремизм».

Катерина Андреева — одна из двух журналисток телеканала «Белсат», которую приговорили к двум годам лишения свободы за стрим с акции памяти Романа Бондаренко на «Площади Перемен». Журналист этого же телеканала Игорь Ильяш — ее муж.

Книга «Белорусский Донбасс» вышла в Киеве летом 2020 года. Сам Ильяш в комментарии для Deutsche Welle описал ее содержание как «неудобную правду о войне в Донбассе и роли Беларуси и белорусских граждан в этом конфликте».