Беларусь не допустили на «Евровидение‑2021»

Беларусь не будет представлена на «Евровидении» в 2021 году, потому что предложенные для участия песни нарушали правила конкурса, заявил Европейский вещательный союз.

В заявлении организации указано, что после исключения первой песни Белтелерадиокомпания представила новую песню группы «Галасы ЗМеста» для участия в конкурсе. «Комиссия пришла к выводу, что новая заявка на участие от Беларуси также нарушает правила соревнования, которые обязывают участников не использовать конкурс ради своей выгоды либо вредить репутации [Евровидения]».

11 марта Европейский вещательный союз заявил, что песня группы «Галасы ЗМеста» «Я научу тебя» не может участвовать в конкурсе в представленной форме. ЕВС предложил изменить данную или представить новую песню, которая подходит под правила «Евровидения».