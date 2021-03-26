В Гродно против художника Пушкина и организатора его выставки завели уголовное дело о реабилитации нацизма

Гродненская прокуратура возбудило уголовное дело о реабилитации и оправдании нацизма (часть 3 статьи 130 УК) против главы учреждения «Центр городской жизни» Павла Можейко и художника Алеся Пушкина, сообщает Генпрокуратура.

В деле фигурируют и другие лица, имена которых прокуратура не указала.

Пушкину и Можейко вменяют организацию 19 марта выставки, на которой демонстрировали портрет Евгения Жихаря с автоматом на плече. «Жихарь во время немецкой оккупации летом 1944 прошел обучение в спецподразделении Абвера, <...> с 1946 года возглавил отряд из бывших полицаев и других предателей, которые в течение 9 лет в Поставском районе совершали убийства милиционеров, партийных и государственных должностных лиц, поджоги административных зданий и диверсии на железной дороге», — пишет Генпрокуратура.

Также в пресс-релизе указывается, что Алесь Пушкин характеризовал Жихаря как человека из беларуского сопротивления и борца с большевиками, «чем прославлял и оправдывал его деяния».