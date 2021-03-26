Организатора провластных маршей оштрафовали за избиение программиста в лифте

Суд Первомайского района Минска оштрафовал бывшего сотрудника EPAM и организатора провластных шествий Сергея Ковригина на 150 базовых величин (4 350 рублей) за умышленное причинение легких телесных повреждений (статья 153 УК) инженеру-программисту EPAM Сергею Карпову, сообщает dev.by.

По решению суда Ковригин также должен возместить издержки и моральный вред потерпевшему. С Ковригина взяли подписку о невыезде до полной выплаты штрафа и иска.

Как сообщали местные жителей, вечером 18 октября в лифте дома, расположенного возле Парка высоких технологий, Ковригин избил своего соседа. Карпов получил ушибы и закрытую черепно-мозговую травму и был вынужден обратиться за медицинской помощью.

Сам обвиняемый свою вину не признал, назвав свои действия самообороной — по его мнению, Карпов угрожал ему и его семье. На видеозаписи, которую в том числе опубликовали dev.by, Ковригин себя не опознал, но узнал свою жену и детей.

В суде Ковригин рассказал, что как директор ИТ-компании он получает всего 400 рублей, у него 4 маленьких ребёнка. В имуществе у него находится один автомобиль — BMW X6. Кроме того, он приобщил к делу справку о членстве в организации «Патриоты Беларуси», положительные характеристики с места своей работы, школы и детского сада детей.

Судья Максим Трусевич предложил потерпевшему примириться с Ковригиным по случаю «Года народного единства». Ковригин был согласен на примирение сторон с возмещением всех затрат, однако Карпов отказался.

Жена обвиняемого, Екатерина Ковригина, рассказала в суде, что в дворовом чате мужа травили за шествия в поддержку беларуских властей, однако она не знает, занимался ли травлей Карпов. Сам Ковригин предлагал приобщить к делу скриншоты из дворового чата, в переписке в котором участвовал, по его словам, Карпов, но суд отклонил ходатайство.

Как пишет издание, защита Карпова просила назначить Ковригину не штраф, а 240 часов общественных работ и возмещение финансовых потерь потерпевшего, которые составили почти 5 000 рублей.

В последнем слове Ковригин не признал себя виновным и просил обратить внимание суда на то, что за Карпов обратился за медицинской помощью «в частную клинику „Лодэ“, которая известна негативным отношением к действующей власти», пишет dev.by.

Ранее Карпов сообщал изданию, что подавал заявление в милицию о возбуждении дела по части 1 статьи 339 УК (хулиганство), однако в марте в возбуждении дела отказали.

О том, как Ковригин стал организатором провластных движений, он рассказывал dev.by.

«Мне позвонили: "Слушай, не тот флаг, не те лозунги, не те движения, не те идеи. Направлены не на созидание, а на разрушение. Давай ходить под государственным флагом?". Я являюсь православным христианином. "Давай ещё возьмём крест и икону?". Это всё внешнее проявление: кто-то кого-то провоцирует, собирает. На самом деле война идёт духовная. Стрелы лукавого (тёмные силы, чтобы было понятно) пытаются навязать людям эту всю пошлость, срам, который уже царит в Северной Америке и Западной Европе. Эти ЛГБТ-движения, эти однополые браки, эта педофилия», — говорил он.