СК возбудил уголовное дело из‑за рассылки от лица директора «Молочного мира» с призывом выйти на улицы в День Воли

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о несанкционированном доступе к компьютерной информации (часть 2 статьи 349 УК) из-за рассылки сообщения от имени директора «Молочного мира» Марины Аникеевой, в котором звучит призыв «выйти сегодня на улицы и отметить День Воли», пишет пресс-служба ведомства.

«По данным следствия, 25 марта этого года неизвестные осуществили несанкционированный доступ к электронным почтовым ящикам, владельцами которых являются сотрудники ОАО "Молочный мир". Почтовые ящики использовались в служебных целях. Далее от имени сотрудников злоумышленники разослали сообщения, содержащие не соответствующую действительности информацию», — пишет СК.

25 марта с рабочей почты директора предприятия Марины Аникеевой стали приходить сообщения от ее лица. В них утверждалось, что в распоряжении Аникеевой оказался некий архив внутренних документов с «доказательствами грубого нарушения нашей Конституции властями Республики Беларусь». Далее в тексте говорилось, что Аникеева не может больше «мириться с тем произволом, который творится у нас в стране». Заканчивалось письмо призывом выйти на улицы в День Воли.

Издание TUT.by связалось с предприятием, и там сообщили, что случившееся — результат взлома.