«Наша Нiва» сообщила о захвате телеграм‑канала издания

Ночью неизвестные захватили телеграм-канал «Нашай Нiвы», сменили его название и удалили 1 300 подписчиков, сообщает само издание.

Как пишет «Наша Нiва», в ночь с 25 на 26 марта неизвестные получили доступ к телеграм-каналу, взломав аккаунты трех сотрудников издания, в том числе заместителя главного реактора Дмитрия Панковца. Издание утверждает, что попытки взлома происходят вторую ночь подряд — около 3:00 сотрудники получают уведомления о попытках взлома.

Получив контроль над аккаунтами, неизвестные сменили название канала на непристойное, удалили все новости за 25 марта и успели удалить около 1 300 подписчиков, прежде чем администратор «Нашай Нiвы» смог вернуть контроль над каналом.

Издание добавляет, что взломщики не могли получить персональную информацию подписчиков, поскольку видели только названия аккаунтов и удаляли их поочередно. При этом «Наша Нiва» допускает, что неизвестные получили доступ к перепискам Дмитрия Панковца.

Издание пишет, что не знает, кто взломал канал. Редакция уточняет, что неизвестные пробовали получить доступ также к аккаунтам внештатных работников издания и добавляет, что несколько месяцев назад Следственный комитет «настойчиво запрашивал контактные данные каждого из них».