Минчанке дали 12 суток за наклейку с «Погоней» на подвозившей ее машине

Суд Первомайского района Минска арестовал 54-летнюю Светлану Чернявскую на 12 суток по статье о несанкционированных мероприятиях за наклейку с «Погоней» на подвозившей ее машине, сообщает правозащитный центр «Вясна».

В протоколе указано, что женщина «пикетировала, наклеив наклейку с „Погоней“ на багажник автомобиля, на котором ее подвозил знакомый». Чернявская сказала, что при посадке в машину никаких наклеек не видела, а в автомобиле с ней ехало еще четыре человека. Возле Филармонии их остановили сотрудники ГАИ, всех отвезли в РУВД. На женщину оформили протокол по статье 24.23 КоАП.

Герб «Погоня», согласно Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 14.05.2007 №578 «Аб статусе гiсторыка-культурных каштоўнасцей», включен в список историко-культурных ценностей.