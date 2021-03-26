МИД обратился к посольству США: «Готовы рассмотреть возможность совместного управления Аляской»

МИД Беларуси обратился к посольству США, которое 25 марта поздравило беларусов с Днем Воли, и заявил о готовности совместно управлять Аляской и дать беларуское гражданство американскому послу.

Министерство начало обращение с благодарности посольству за поздравление с Днем Воли: «Будем только приветствовать распространение данной практики и на государственные праздники».

Далее МИД «принес извинения за отсутствие поздравлений с недавним 160-летием принятия Конституции Конфедеративных Штатов Америки, флаг которых по-прежнему дорог многим американцам».

В обращении говорится о том, что Беларусь готова помочь американскому народу, которое «глубоко расколото, как заявил Дж. Байден», поэтому МИД предлагает нашу страну как переговорную площадку по опыту ТКГ.

«Хотя прошло более двух веков с момента провозглашения независимости, последние события в США показывают, что борьба американцев за свободу все еще продолжается. В настоящее время сотни тысяч американцев всех возрастов публично требуют права определять судьбу своей страны. Многие платят высокую цену за попытку сделать свой голос услышанным, так как действующей администрации пришлось даже применить смертоносное оружие и застрелить несколько человек, чтобы удержаться у власти и закрепить итоги выборов», — заявляют в министерстве.

Также в обращении называют героями Джулиана Ассанджа, Эдварда Сноудена и Чарльза Мэннинга, «которые пожертвовали практически всем ради подлинной свободы и гармонии в американском обществе».

МИД благодарит посла США в Беларуси Джули Фишер «за неоценимую подсказку всему белорусскому народу, когда и каким образом нужно проводить выборы» и предлагает вне очереди принять ее заявку на получение беларуского гражданства, «чтобы включить ее в список избирателей и дать возможность участвовать в голосовании».

Министерство озвучило и другие предложения: «Глубоко проникшись вниманием США к судьбе Беларуси, в качестве ответного шага мы можем внести бескорыстный вклад в развитие сельского хозяйства Аляски и эффективное освоение ее земель. В этой связи готовы рассмотреть возможность совместного управления данной территорией».

Заканчивается обращение высказыванием надежды, что «позитивный тренд в наших отношениях сохранится и мы совместно подойдем к тому моменту, когда сможем с радостью встречать Шестой флот США у морских границ Беларуси!»

В комментарии для TUT.by пресс-служба МИД подтвердила, что это не шутка.

25 марта посольство США в Беларуси выпустило обращение с поздравлением беларусов с Днем Воли: «Злучаныя Штаты віншуюць народ Беларусі з 25 сакавіка і з нецярпеннем чакаюць таго дня, калі беларускі народ зможа самастойна вызначаць сваю будучыню».