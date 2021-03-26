Полицейские в Петербурге задержали беларуского активиста; его могут выдворить из страны

В Санкт-Петербурге полицейские задержали беларуского активиста Егора Мякинникова по статье о нарушении режима пребывания в Российской Федерации (часть 3 статьи 18.8 КоАП РФ), пишет «Фонтанка» со ссылкой на адвоката «Апологии протеста» Сергея Локтева. По этой статье активиста могут выдворить за пределы страны.

Как пишет издание, материалы в отношении Мякинникова сегодня рассмотрит Василеостровский районный суд. Там же состоится заседание по административному делу в отношении еще одного активиста — члена беларуского землячества Владимира Драгуна. Ему вменяют повторное участие в несогласованной акции (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ).

23 марта в Петербурге задержали пятерых участников акции в поддержку Беларуси. Поводом для задержания беларуских активистов стал опубликованный в инстаграме ролик с песней в поддержку российского политика Алексея Навального и беларуского блогера, автора телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика.

По данным «Апологии протеста», в протоколе сказано, что 24 января Драгун и другие активисты провели «публичное пикетирование без подачи уведомления с целью публичного выражения своего мнения и формирования мнения окружающих в поддержку протестующих в Беларуси» на Морской набережной.

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По данным правозащитников «Апологии протеста», полицейские доставили в отдел полиции №30 Владимира Драгуна, активистов Жанну Галееву, Юлию Штанько, Павла Штанько и Егора Мякинникова. Все задержанные, за исключением Драгуна — граждане Беларуси. На четверых из них составили протоколы по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация митинга). Позже их арестовали на сроки от двух до семи суток.