ГУБОПиК заявил о задержании мужчины, готовившего два теракта по указанию BYPOL

ГУБОПиК заявил о задержании в военном городке Печи 35-летнего жителя Пинского района, готовившего два теракта по указанию BYPOL.

По сообщению пресс-службы МВД, мужчина «намеревался совершить террористический акт в местной воинской части, еще один — в Минске». Для этого он подготовил два самодельных взрывных устройства, одно заложил в мусорном баке возле детской площадки на улице Уборевича в Минске, второе — в Борисовском районе.

КГБ возбудил уголовное дело о покушении на акт терроризма (статья 14 и статья 289 УК РБ).

В видео замглавы МВД Геннадий Казакевич заявил, что мужчина «поддерживал связь» с инициативой BYPOL, от которой и получил указание совершить теракт «на территории органа внутренних дел или воинского формирования» . «Именно эта инициатива <...> предупреждала о якобы готовящихся провокациях властей. На самом деле подготовка террористических актов шла под эгидой BYPOL», — сказал Казакевич.

Задержанный с опухшим лицом и ссадинами на камеру сказал, что не знает имени человека, который давал ему это указание. По его словам, он просил, «чтобы на территории части второго взрыва не было», потому что осознавал, что пострадают люди.

24 марта инициатива BYPOL заявила в своем телеграм-канале, что «силами Комитета государственной безопасности готовится совершение террористического акта в одном из зданий органов внутренних дел».