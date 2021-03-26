Витеблянина осудили на 4,5 года колонии за видео в TikTok с оскорблениями милиции

Витебский областной суд приговорил витеблянина 1987 года рождения к 4,5 годам колонии строгого режима за три видео в TikTok с разжиганием вражды к милиционерам (часть 1 статьи 130 УК), сообщает Генпрокуратура.

Также его оштрафовали на 5 400 рублей и на 5 лет лишили права на деятельность, связанную с управлением транспортом.

По версии следствия, с 16 июля по 12 августа 2020 года обвиняемый, будучи пьяным, опубликовал на своей странице в TikTok три видео. «Поданный в них материал формировал негативное отношение к сотрудникам милиции и представителям командного состава армии, побуждал к насильственно-агрессивным действиям», — указано в заявлении Генпрокуратуры.

В суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Генпрокуратура отмечает, что мужчина имеет десять судимостей, но не уточняет, по каким статьям и когда.