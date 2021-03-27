В Полоцке против студентки ПГУ завели уголовное дело за оскорбление представителя власти

26 марта в Полоцке задержали 21-летнюю студентку Полоцкого государственного университета Александру Буку. Об этом изданию TUT.by стало известно сегодня, 27 марта.

Как сообщает издание, студентку подозревают в оскорблении представителя власти (статья 369 УК). По словам ее матери Юлии, Александру задержали в общежитии, в ее комнате провели обыск.

В марте Бука и еще трое студентов Полоцкого университета участвовали в акции в поддержку студентов, задержанных по уголовным делам: в знак солидарности с ними полочане побрились налысо.

После этого Буку и еще одну участницу акции Анну Богданову вызвали в прокуратуру, где предупредили об ответственности за призывы и участие в массовых мероприятиях.