СК хочет признать команду Степана Путило иностранной экстремистской организацией

Управление следственного комитета по Минску инициировало признание команды, «фактически созданной Степанам Путило», иностранной экстремистской организацией и намерено запретить ее деятельности на территории Беларуси, сообщает ведомство.

В пресс-релизе указано, что следователи нашли «неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения».

По версии следствия, всем этим занимались блогер Степан Путило и иные лица, которые «выполняют функции владельцев и редакторов телеграм-каналов, признанных на территории Беларуси экстремистскими».

Ведомство заявляет, что установило группу лиц, которые готовили посты для этих каналов и получали вознаграждение за работу. «Кроме этого, установлены факты, подтверждающие, что деятельность вышеуказанных лиц уже объединена в организацию, офис которой расположен в городе Варшава», — говорится в сообщении СК. Теперь ведомство намерено признать их иностранной экстремистской организацией.