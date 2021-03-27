В Минске задержали брата‑близнеца казненного в 2014 году Павла Селюна

В Минске задержали 30-летнего жителя Вилейского района, у которого при себе были газовый и сигнальный пистолеты, сообщает МВД.

По заявлению ведомства, при личном досмотре у мужчины также обнаружили патроны, лазерную указку и складной нож. В видео он говорит, что купил все эти вещи в интернет-магазине. Также МВД утверждает, что мужчина «состоит в деструктивных телеграм-чатах».

По сообщению правозащитного центра «Вясна», в задержанном активисты из Вилейки опознали Андрея Селюна — брата-близнеца казненного в 2014 году Павла Селюна. Мужчину признали виновным по четырем статьям: особо жестокое убийство двух лиц (пункты 1 и 6 части 2 статьи 139), кража (часть 1 статьи 205), надругательство над трупами (часть 1 статьи 347) и хищение личных документов (статья 378).

По версии следствия, Павел Селюн из ревности убил свою жену и ее знакомого, после чего выбросил тело мужчины в мусорный бак, а голову забрал с собой. При задержании эту голову нашли в сумке Селюна. 12 июня 2013 года его приговорили к смертной казни — весной 2014 года осужденного расстреляли.

«Лучше бы они меня расстреляли — я так думаю. Я каждый день думаю про Павлушу. Нет у нас уже нормальной жизни и никогда не будет», — сказала мать Селюна в интервью «Нашай Нiве» в сентябре 2018 года.