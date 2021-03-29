Против 16‑летнего подростка из Гомеля, осужденного на 5 лет за участие в протестах, завели новое уголовное дело

В Гомеле против 16-летнего осужденного Никиты Золотарева возбудили уголовное дело о сопротивлении сотруднику СИЗО, сообщают «Сильные Новости» со ссылкой на отца молодого человека.

О возбуждении дела родители Золотарева узнали от следователя — тот сказал им, что парень набросился на сотрудника СИЗО. По какой статье УК заведено дело, не уточняется.

Отец парня говорит, что его сын весит 45 килограммов: «Как он мог осуществить нападение на обученного взрослого сотрудника изолятора?».

Родители рассказали, что у осужденного есть серьезное заболевание, поэтому он должен регулярно получать медицинские препараты. Нерегулярность приема, по их словам, может привести к опасным для жизни приступам и изменениям в поведении: нервозности, повышенной возбудимости.

«На свидании сын привел слова сотрудника: "Ты политический. Сдохнешь"», — рассказал отец. По его словам, сын жаловался, что нерегулярно получает препараты.

Также они сообщили, что отношение к Золотареву после приговора ухудшилось, парня перевели в одиночную камеру.

22 февраля подростка приговорили к 5 годам воспитательной колонии за участие в массовых бепорядках (статья 293 УК), незаконном изготовлении взрывчатых веществ (статья 295-3 УК) и насилие в отношении милиционера (статья 364 УК)