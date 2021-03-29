Анархиста Николая Дедка отправили в карцер за выкрик «Жыве Беларусь»

Анархиста Николая Дедка, который находится в СИЗО №1 в Минске, отправили в карцер за выкрик «Жыве Беларусь». Об этом рассказал «Медиазоне» его отец Александр.

По словам Александра, 27 марта во время прогулки в соседнем прогулочном дворике кто-то крикнул «Жыве Беларусь», а Николай «поддержал таким же возгласом».

В карцер, говорит отец анархиста, его отправили на девять суток.

Информация о задержании Дедка появилась 12 ноября. В сообщении МВД говорилось, что анархист на протяжении нескольких лет был администратором телеграм канала Mikola, «где публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций "прямого" действия». На видео, опубликованном МВД, видно, что анархист сильно избит.

Позже Дедка обвинили по уголовной статье о нарушении общественного порядка (статья 342 УК).