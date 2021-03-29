Телеграм‑канал «МотолькоПомоги» признан экстремистским

Телеграм-канал блогера и активиста Антона Мотолько «МотолькоПомоги» признан экстремистским — он указан в списке экстремистских материалов Министерства информации.

Решение об этом принял суд Партизанского района Минска 23 марта.

Ранее МВД заявило о возбуждении уголовного дела против блогера. Он проходит подозреваемым по нескольким статьям: массовые беспорядки (статья 293 УК), грубое нарушение порядка (статья 342 УК), действия, направленные на возбуждение социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК), создание экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1), действия, направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Беларуси (часть 3 статьи 361).

25 марта суд Железнодорожного района Витебска признал экстремистскими телеграм-каналы «Витебск 97%» и «Чат невероятного Витебска»

22 марта суд Железнодорожного района Гомеля признал экстремистским телеграм-каналы «Каратели Беларуси» и «Мая Краiна Беларусь», а также страницы «Чат группы Каратели» и «Я выхожу / МКБ».

Также этот суд признал экстремистскими продукцию телеграм-каналов и чатов «Водители 97%», «Мозырь 97%», «Гомель Советский 97%» и «Речица для жизни ЧАТ». Позже суд Ленинского района Бреста внес в этот список и телеграм-канал «Брест: Слухи и факты» и чат «Брест 97%».

В октябре 2020 года районный суд Минска признал экстремистским телеграм-канал Nexta Live и логотип Nexta.