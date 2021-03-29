Генпрокуратура возбудила против Тихановской и BYPOL дело о подготовке теракта

Генпрокуратура возбудила уголовное дело против бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской и участников BYPOL о подготовке теракта (статья 289 УК), сообщает «Белта» со ссылкой на генпрокурора Андрея Шведа.

«Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта», — заявил Андрей Швед.

Генпрокуратура сообщает, что «в планы организаторов входило обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей».

Пресс-служба Светланы Тихановской прокомментировала «Медиазоне» новость об уголовном деле: «Просто шуткам про Ника и Майка больше никто не смеется, так Генпрокуратура предлагает новый мем».

26 марта ГУБОПиК заявил о задержании в военном городке Печи 35-летнего жителя Пинского района, готовившего два теракта по указанию BYPOL. В тот же день КГБ возбудил уголовное дело о покушении на акт терроризма (статья 14 и статья 289 УК РБ).

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Обновлено в 17:38. Добавлен комментарий пресс-службы Светланы Тихановской.