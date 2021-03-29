Суд признал экстремистскими два витебских телеграм‑канала

Суд Железнодорожного района Витебска признал экстремистскими телеграм-каналы «Витебск 97%» и «Чат невероятного Витебска», сообщает пресс-служба МВД.

Это решение суд вынес еще 25 марта. По сообщению МВД, в телеграм-каналах призывали «к повреждению имущества госорганов и граждан, к массовым беспорядкам, хулиганствам, вандализму, сопротивлению милиционерам, а также оскорбляли представителей правоохранительных органов и госслужащих».

22 марта суд Железнодорожного района Гомеля признал экстремистским телеграм-каналы «Каратели Беларуси» и «Мая Краiна Беларусь», а также страницы «Чат группы Каратели» и «Я выхожу / МКБ».

Также этот суд признал экстремистскими продукцию телеграм-каналов и чатов «Водители 97%», «Мозырь 97%», «Гомель Советский 97%» и «Речица для жизни ЧАТ». Позже суд Ленинского района Бреста внес в этот список и телеграм-канал «Брест: Слухи и факты» и чат «Брест 97%».

В октябре 2020 года районный суд Минска признал экстремистским телеграм-канал Nexta Live и логотип Nexta.