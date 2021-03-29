МВД заявило о задержании бывшего военного‑контрактника, который сотрудничал с BYPOL

Сотрудники ГУБОПиК и бойцы СОБРа задержали 24-летнего жителя Могилевской области, который до осени 2020 года служил в составе сил специальных операций, сообщает МВД.

По заявлению ведомства, бывший военный-контрактник служил по контракту в Витебске, но был уволен «за деструктивные взгляды и участие в уличных протестах». Позже он передавал BYPOL информацию об управлении сил спецопераций и проверял достоверность данных о сотрудниках ГУБОПиК.

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Также сообщается, что при задержании мужчина оказал сопротивление, а при себе у него был нож. В видео показали первые секунды задержания, когда сотрудник силовых органов со спины напал на мужчину и схватил его.

В видео задержанный со ссадинами сказал, что поддерживал связь с анархистом Николаем Дедком и представителями BYPOL. Также он заявил, что «стремился оказать давление на милиционеров, чтобы те прекратили пресекать протесты».

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Возбуждено уголовное дело о вмешательстве в деятельность сотрудника органов внутренних дел (статья 365 УК).